A2a rivoluziona la ricarica elettrica a Milano con le colonnine City Plug

Si è tenuta a Milano, in via Manara, l’inaugurazione delle nuove colonnine City Plug di A2a. Alimentate da energia 100% rinnovabile e progettate per adattarsi perfettamente al contesto urbano e alle esigenze di molti italiani, le colonnine City Plug segnano l’inizio di una vera e propria rivoluzione in tema di infrastrutture di ricarica elettrica. La Life company punta ad installare circa 4mila punti di ricarica, suddivisi in 285 stazioni, nel capoluogo lombardo entro il 2025, confermando così il suo forte impegno nel favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile di Milano.