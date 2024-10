Adnkronos Q&A, transizione green: aziende e progetti che possono fare la differenza

Se da un lato le missioni del Pnrr sono orientate a innescare un profondo cambiamento per realizzare la transizione verde, ecologica e inclusiva del Paese, dall’altro il mondo delle imprese risponde presente dando il suo contributo. Se ne è parlato durante il panel ‘Una strategia di lungo termine’, parte del convegno di Adnkronos ‘Trasformazione green, investimenti e strategie’. L’incontro, che si inserisce nel format dell’agenzia adnkronos Q&A, si è svolto a Palazzo dell’Informazione a Roma e ha visto la partecipazione di istituzioni e vertici aziendali per fare il punto su come attuare il cambiamento.