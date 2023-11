Africa, Ezenagu (Strathmore University): “Libero scambio nel continente è opportunità per investimenti”

“Due anni fa l’Unione Africana ha ratificato e reso operativo l'Accordo per l'Area Continentale di Libero Scambio dell'Africa, creando così un'area di 54 Paesi, con relazioni economiche significative. L'Africa ha ora un proprio mercato unico e l'idea è quella di promuovere la libera circolazione di beni e servizi. Gli investitori sono più tranquilli quando vogliono investire nel continente, sapendo che avranno un rendimento più elevato, oltre che un mercato più adatto per il tipo di investimento che desiderano fare. Ad oggi gli investitori che considerano la propria presenza produttiva in un particolare Paese, sanno che esistono contemporaneamente altri mercati da considerare per trarre vantaggio in Africa.” Ha dichiarato Alexander Ezenagu, Director of AfCFTA Policy Centre, Strathmore University Kenya, a margine dell’inaugurai Conference of the International Network on African Energy Transition organizzata da Eni e Luiss.