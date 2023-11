Africa, Shenga (CPGD): “Continente può combattere povertà energetica con proprie risorse”

“La priorità della transizione energetica in Africa è diversa da quella europea. L’Europa ha già ottenuto il 100% di accesso all’energia ed elettricità, mentre in Africa c’è ancora povertà energetica. Per questo il continente africano potrebbe utilizzare le sue risorse, che siano pulite o meno, come combustibili fossili o gas, per il proprio sviluppo in un contesto in cui l’Africa è meno inquinata degli altri Paesi sviluppati essendo meno industrializzata. Tramite ciò potrebbe usare le proprie risorse per contribuire al proprio sviluppo e costruire scuole, centri medici, strade e ponti.” Ha dichiarato Carlos Shenga, Direttore del Centre for Research on Governance and Development a margine dell’inaugurai Conference of the International Network on African Energy Transition organizzata da Eni e Luiss.