Africa, Silli: “Network su transizione porta avanti processo di cooperazione”

“L’Italia storicamente ha avuto una grandissima abilità e ruolo di bridge, siamo la porta dell’Europa. L’evento di oggi è stato utilissimo e catalizza il processo di cooperazione e tutto ciò che il nostro Governo sta cercando di portare avanti col Piano Mattei. Il ministro ha tra le sue priorità quella di spingere i rapporti coi Paesi africani ma in maniera equa. L’Africa è il continente del futuro, dobbiamo trovare la chiave di volta per intenderci parlando la stessa lingua.” Ha dichiarato il Sottosegretario al Ministero degli Esteri Giorgio Silli a margine dell’inaugurai Conference of the International Network on African Energy Transition organizzata da Eni e Luiss.