Oltre 800 punti di analisi dei dati per ettaro, check-up completo del suolo su 27 strati, informazioni dettagliate sulla struttura, sul pH, sui macro e micronutrienti e sul carbonio, altitudine e acqua disponibile per le piante. L’agricoltura di precisione è possibile con INTERRA®Scan, una tecnologia innovativa per l’analisi e l’interpretazione dei dati del suolo, presentata, nella Giornata mondiale dedicata a questa vitale risorsa, da Syngenta, azienda del panorama agro-industriale mondiale.