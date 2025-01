Alimentazione, Carrassi (Assitol): "I nostri prodotti sono sostenibili perché crediamo in un miglioramento ambientale"

“Come associazione spingiamo molto sulla sostenibilità dei prodotti, sia l'olio di palma ma anche tutti gli altri oli e grassi, perché fanno bene anche all'ambiente oltre che ai consumatori. Abbiamo fondato insieme agli utilizzatori l’Unione Italiana per l’Olio di Palma Sostenibile. I nostri prodotti sono principalmente sostenibili perché crediamo in un miglioramento ambientale che è il trend che segue la Commissione europea ed è necessario continuare così". Così Andrea Carrassi direttore Generale di Assitol a margine del talk "Olio di Palma Sostenibile: Oltre i Falsi Miti, la Soluzione che garantisce Qualità, Sicurezza e Rispetto per le Foreste e le Persone”, organizzato al Sigep di Rimini da Assitol e Unione Italiana per l’Olio di palma sostenibile Sono intervenuti Giorgio Donegani, tecnologo alimentare ed esperto di nutrizione, Massimiliano Majerna, Commercial Manager Vandemoortele, Carlotta Trucillo, Vice Direttore Assitol, Marcello Valenti e Lorenzo Righini, Ambiente e Sostenibilità Unigrà e Vincenzo Tapella, Presidente Unione Italiana per l’Olio di palma sostenibile.