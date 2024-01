Alimentazione: le mille applicazioni dell'Olio di Palma Sostenibile, dal dolce al salato

Al Sigep di Rimini l'Unione Italiana Olio di Palma Sostenibile presenta una campagna di informazione contro le fake news nata da un briefing elaborato da un advisory group composto da diversi componenti del comitato tecnico scientifico dell’Unione e alcune ONG e coordinato da EngageMinds Hub (Emh), Centro di Ricerca di Psicologia dei Consumi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Emh ha poi sottoposto una selezione di contenuti a dei focus group di consumatori per misurarne e migliorarne l’efficacia e mettere a punto le raccomandazioni finali. Il progetto è sostenuto anche da Amici della Terra, Orangutan Land Trust, Rspo e Solidaridad. Sin dalle prime fasi è stata coinvolta anche Cittadinanzattiva, in qualità di osservatore e per raccoglierne le raccomandazioni.