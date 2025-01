Alimentazione, Tapella: "Olio di palma sostenibile sicuro e rispetta l'ambiente"

“Nel mondo si può trovare dell'olio di palma sostenibile che cresce in zone non deforestate, quindi il dire che l'olio di palma deforesta, distrugge attualmente è un errore”. Sono le parole di Vincenzo Tapella, presidente dell'Unione italiana per l'olio di palma sostenibile intervenuto al Sigep di Rimini al talk "Olio di palma sostenibile: oltre i falsi miti, la soluzione che garantisce qualità, sicurezza e rispetto per le foreste e le persone”, organizzato da Assitol e Unione Italiana per l’Olio di palma sostenibile. Sono intervenuti Giorgio Donegani, tecnologo alimentare ed esperto di nutrizione, Massimiliano Majerna, Commercial Manager Vandemoortele, Carlotta Trucillo, Vice Direttore ASSITOL, Marcello Valenti e Lorenzo Righini, Ambiente e Sostenibilità Unigrà.