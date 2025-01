Alimentazione, Valenti (Unigrà), "Olio di palma sostenibile materia prima in cui crediamo"

“Il motivo principale per cui l'abbiamo utilizzato per una grandissima tipologia di usi è la sua grande versatilità e seguivamo da tempo la certificazione della sostenibilità della sua filiera e quindi abbiamo continuato a usarlo perché era una materia prima in cui credevamo e che abbiamo potuto migliorare nel tempo attraverso i vari interventi sia di tipo tecnologico che di controllo della filiera in termini di sostenibilità”. Sono le parole di Marcello Valenti , Responsabile Ambiente e Sostenibilità di Unigrà intervenuto al Sigep di Rimini al talk "Olio di Palma Sostenibile: Oltre i Falsi Miti, la Soluzione che garantisce Qualità, Sicurezza e Rispetto per le Foreste e le Persone”, organizzato da Assitol e Unione Italiana per l’Olio di Palma Sostenibile. Insieme a lui sono intervenuti anche il presidente dell’Unione Vincenzo Tapella, Giorgio Donegani, tecnologo alimentare ed esperto di nutrizione, Massimiliano Majerna, Commercial Manager Vandemoortele, Carlotta Trucillo, Vice Direttore Assitol e Lorenzo Righini, Ufficio Ambiente e Sostenibilità Unigrà.