All’Unione Industriali di Torino il G7 Industry Stakeholders Conference. Trentin (Siram Veolia): “Aprire un dialogo tra il privato e le istituzioni”

“I sette paesi industrializzati devono convergere ad avere un approccio il più possibile omogeneo alla transizione energetica che non deve essere vista come un problema”. A dirlo, Emanuela Trentin, Ceo Siram Veolia, in occasione del G7 Industry Stakeholder Conference, il confronto tra le associazioni delle imprese ed i governi del G7 svoltosi a Torino. Per Trentin si deve aprire un dialogo tra il privato e le istituzioni: “le aziende sono tutte presenti con la loro buona volontà per poter contribuire e arrivare insieme ai Governi a una transizione energetica che raggiunga gli obiettivi, sfidanti ma che si possono raggiungere”. Per Trentin, occorre attivare delle iniziative che vadano a ridurre il fabbisogno e quindi il consumo e aggiungere a queste, iniziative di installazione di produzione locale e da rinnovabili. Le due cose messe insieme – sottolinea Trentin - sicuramente possono dare un valore aggiunto incredibile”.