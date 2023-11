"Un sensore che misura la funzione di un albero sarà uno strumento straordinario per far capire che gli alberi sono una risorsa meravigliosa”. Lo ha detto Elena Grandi, assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano, intervenuta a margine della conferenza di presentazione del progetto non profit “Prospettiva Terra”, il network di aziende, comunità scientifica realtà non profit e istituzioni, impegnate per affrontare il riscaldamento globale, presentato mercoledì 8 novembre a Milano.