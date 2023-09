"Siamo un Paese virtuoso sotto alcuni punti di vista come la circolarità delle materie prime seconde, ma siamo in ritardo sotto altri punti di vista. Dobbiamo rafforzare la leadership sulle circolari per non perdere vantaggio competitivo che abbiamo costruito con decenni di esperienza e di attività concreta" Ha dichiarato il presidente di Legambiente Stefano Ciafani, a margine della presentazione del quarto Rapporto Circonomia a Roma.