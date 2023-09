Ambiente, Della Seta (Circonomia): “Politica smetta di trascurare tema sostenibilità nel dibattito pubblico"

"La politica smetta di dividersi e di trascurare questi temi o di affrontarli in maniera ideologica come se fossero un pretesto per ribadire schieramenti. L’Italia storicamente è sempre stata leader nell’economia circolare, rimane un Paese all’avanguardia in Europa ma sta perdendo rapidamente posizioni in termini di transizione ecologica e energetica" Ha dichiarato Roberto Della Seta, Direttore Scientifico del Festival Circonomia, a margine della presentazione del quarto Rapporto Circonomia a Roma.