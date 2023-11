“Abbiamo coinvolto delle aziende per poter immaginare progetti concreti ispirati dalla scienza”. Lo ha detto Marco Girelli, CEO Omnicom Media Group, ideatore con Stefano Mancuso, accademico, professore universitario e divulgatore, del progetto non profit “Prospettiva Terra”, il network di aziende, comunità scientifica realtà non profit e istituzioni, impegnate per affrontare il riscaldamento globale. Il progetto è stato presentato mercoledì 8 novembre a Milano.