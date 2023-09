Ambiente, Italia perde primato in economia circolare secondo Circonomia

Economia circolare e transizione ecologica: l’Italia perde la medaglia d’oro e la consegna all’Olanda. È questo quanto emerge dal quarto rapporto Circonomia, il festival internazionale della transizione ecologica promosso in collaborazione con Legambiente, Kyoto Club e Fondazione Symbola. Rallenta dunque nel nostro Paese la corsa alle energie rinnovabili e per l’utilizzo efficiente delle risorse naturali, di cui l’Italia era leader in Europa fino all’anno scorso e cui partecipa CONOU, il consorzio degli oli minerali usati, contribuendo al primato sul tasso di riciclo totale dei rifiuti