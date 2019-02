Un fine settimana 'green' a Trevignano Romano all'insegna della mobilità sostenibile e della tutela ambientale. Appuntamento il 9 e il 10 febbraio, sul lungolago.

In collaborazione con il Comune di Trevignano Romano verranno inaugurate tre colonnine per la ricarica di veicoli elettrici installate da Enel X, sarà possibile testare le vetture elettriche grazie a Renault Retail Group RRG, mentre la Commissione Nazionale Ambiente di Aica (Associazione italiana cultura e sport) organizza per sabato mattina una gara di raccolta rifiuti, la Rifiu-thlon.

Aics Ambiente consegnerà due riconoscimenti: al Comune di Trevignano Romano (già Bandiera Blu e Bandiera Arancione) andrà il premio "Tutor" per l'impegno nella tutela e valorizzazione del lago di Bracciano; a Renault RRG il premio "Protagonisti nel Cambiamento".