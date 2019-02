Tre giornate di studio sul 'Respiro della Terra: le foreste'

(Fotolia)

Un territorio vasto come l'Egitto: 940mila chilometri quadrati di estensione. È la quantità di foreste naturali che la Terra ha perso in appena 10 anni. Il problema non è solo ambientale: meno alberi vogliono dire meno armi contro il cambiamento climatico, l'inquinamento, il dissesto idrogeologico, meno cibo per milioni di persone costrette così a migrare dai territori d'origine, più gas serra nell'atmosfera, più danni sanitari e per la biodiversità.

L'associazione culturale di giornalismo ambientale Greenaccord Onlus dedicherà al 'Respiro della Terra: le foreste' il suo 15° Forum Internazionale per la Salvaguardia della Natura, che si terrà quest'anno a San Miniato (Pisa) dal 7 al 9 marzo prossimi e sarà organizzato in collaborazione con la Regione Toscana e San Miniato Promozione.

"Il Forum - spiega il presidente Alfonso Cauteruccio - intende offrire ai 100 giornalisti invitati, provenienti da una quarantina di Paesi, una riflessione sulla funzione delle foreste come elemento fondamentale della salute generale del Pianeta, dell’equilibrio della biosfera terrestre, della tutela dei popoli indigeni che vi dimorano e delle strategie di mitigazione dei cambiamenti del clima".

A prendere parte ai tre giorni di evento, che avrà, tra gli altri, il patrocinio di Unesco, ministeri dell’Ambiente e degli Affari Esteri, Regione Toscana, Comune di San Miniato, Carabinieri Forestali, Fnsi, Associazione Giornalisti Scuola Rai di Perugia, Fondazione Bioarchitettura, Coldiretti e VoleRai, saranno scienziati, economisti, climatologi, esperti di deforestazione, che nelle loro relazioni fotograferanno lo stato di salute delle foreste mondiali e evidenzieranno i fattori sociali, economici e ambientali che più danneggiano il patrimonio forestale terrestre.

La prima giornata di lavori sarà dedicata a quantificare il valore ecologico ed economico delle foreste. La seconda giornata sarà invece l'occasione per fare il punto sulla situazione delle foreste nelle diverse aree mondiali e per capire che azioni si stanno mettendo in atto per contrastare il fenomeno della deforestazione. La giornata conclusiva dei lavori, sabato 9 marzo, vedrà invece un focus specifico sul bacino amazzonico, cuore verde del mondo, dal quale dipende non solo la sopravvivenza di centinaia di migliaia di specie vegetali e animali, ma anche la possibilità reale di ridurre il riscaldamento globale entro limiti adeguati.

Nella sessione conclusiva, come nelle passate edizioni, vi saranno gli interventi dei giornalisti aderenti alla rete di Greenaccord e verrà conferito il Premio giornalistico 'Greenaccord International Award 2019'. A vincerlo, quest’anno, è la testata africana TVC News (Nigeria), segnalata dalla rete di giornalisti di Greenaccord, che si è distinta nella comunicazione ambientale.