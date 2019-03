Parchi protagonisti di 'M'illumino di meno'

(Fotolia)

Venerdì 1 marzo, alle 19 e per un'ora, i parchi nazionali spegneranno le luci mentre le aree marine protette accenderanno in serata una luce a mare per portare l'attenzione su questa preziosa risorsa. E' una delle iniziative in occasione dell'edizione 2019 della campagna 'M'illumino di meno' di Caterpillar-Radio2, dedicata quest'anno all'economia circolare.

Luci spente anche presso la sede del dicastero in via Cristoforo Colombo, oltre che negli edifici di Ispra e Sogesid.

"La riduzione degli sprechi, soprattutto energetici, e l'economia circolare sono due pilastri dell'azione politica del ministero dell'Ambiente - avverte il ministro dell'Ambiente Sergio Costa - Oltre a spegnere le luci insieme a Ispra e Sogesid, la società in house che costituisce il braccio tecnico del ministero, abbiamo ottenuto l'adesione dei parchi nazionali e delle aree marine protette alla campagna. Un segnale di quanto sia importante per noi spegnere lo spreco energetico e accendere l'attenzione sul mare, nostro patrimonio importantissimo".