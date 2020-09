'Enel Energia Tour' a Cosenza per valorizzare eccellenze locali

Fa tappa a Cosenza l’Enel Energia Tour, il giro d'Italia in truck che vuole raccontare le eccellenze del Belpaese. Con un clima praticamente estivo, gli studenti di alcune classi elementari e medie sono stati accolti, nella centralissima piazza Bilotti, da alcuni operatori coi quali hanno parlato di energia, specie di quella prodotta da fonti rinnovabili (VIDEO).

"Abbiamo invitato diverse scolaresche alle quali abbiamo presentato i temi dell'energia. Far conoscere questo tipo di cultura ai ragazzi è qualcosa di necessario e doveroso da parte di un'azienda grande e importante come Enel" commenta Carmine Chieffo, responsabile area mercato Campania e Calabria di Enel.

Ad animare l’incontro è entrato in scena Andrea Dianetti, attore ed ex concorrente di Amici, che ha coinvolto una giovane donna e un'associazione del posto nella preparazione dei "maccarruni", tipico piatto locale in cui la pasta fresca si realizza col supporto di un sottile "ferretto".

L’iniziativa di Enel Energia è partita il 16 aprile da Messina e si concluderà il 5 dicembre a Vasto, toccando 50 località. Il viaggio si svolge con un truck, a bordo del quale, un’artista affronterà ogni volta nuove sfide mettendosi alla prova con i cittadini sulle specialità locali: dagli arancini siciliani al cuccù di Matera per passare alla celebrazione dei 500 anni della morte di Leonardo in Toscana.

Dopo un giorno di apprendistato per imparare dalla comunità un’attività tipica del luogo, lo show si trasferirà nel Punto Enel per il finale, in occasione del quale sono previste anche dirette streaming con i negozi Enel limitrofi: giudici per l’occasione saranno gli stessi cittadini che valuteranno il livello di apprendimento raggiunto. Il format intende coinvolgere anche gli imprenditori locali che hanno scelto il marchio Enel.

Con questo tour, conclude Chieffo, "vogliamo testimoniare la nostra vicinanza ai territori per fare in modo che il nome Enel sia sempre di più un valore per i nostri clienti".