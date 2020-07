Val di Pejo, torna la Settimana dell'Acqua

(Fotolia)

La Val di Pejo si mobilita in difesa della risorsa idrica: dal 28 giugno al 7 luglio torna la Settimana dell'Acqua. Obiettivo: accogliere al meglio turisti e viaggiatori che vorranno scoprire le potenzialità turistiche della Valle anche attraverso questo filo conduttore, l''oro blu'.

Il Comune di Peio in collaborazione con l’Azienda per il Turismo della Val di Sole e il Consorzio Turistico Pejo 3000 organizza l'ottava edizione di 'Viviamo l’acqua'. Durante la manifestazione verranno organizzati laboratori, escursioni, spettacoli e attività proposte dal Consorzio Pejo 3000, dal Parco nazionale dello Stelvio e dalle Terme di Pejo.

"I territori ad alta vocazione turistica, soprattutto quelli montani, hanno una responsabilità in più per contribuire ad un processo virtuoso di gestione di tale elemento - spiega Angelo Dalpez, sindaco di Peio - La Val di Pejo ha una motivazione in più. Siamo un centro termale d'eccellenza, conosciuto fin dall'antichità. Il nome della Val di Sole, dalla quale si snoda la Val di Pejo, deriva dalla divinità celtica delle acque, Sulis, che poi i romani avrebbero identificato con Sulis Minerva. L'acqua è quindi per noi un asset da tutelare quasi come un nostro angelo custode".

Durante la settimana sono previsti otto incontri, della durata di un'ora ciascuno, con esperti di rilievo nazionale e internazionale, per approfondire il legame fra l'acqua e diversi settori dell'attività umana: economia, sport, salute, ambiente, diritti umani. Un'offerta di approfondimento rivolta sia ai cittadini della Val di Sole, Val di Pejo e Val di Rabbi sia ai turisti presenti.

La lista degli incontri sarà inaugurata venerdì 28 giugno alle 21 dal portavoce di Unicef Italia Andrea Iacomini che descriverà le iniziative per rendere effettivo il diritto all'acqua ai bambini di tutto il mondo.

Nei giorni successivi, seguiranno gli appuntamenti con Christian Casotto (glaciologo del Museo delle Scienze di Trento), Alessandro Russo (amministratore del gruppo Cap, che gestisce il servizio idrico in sei province della Lombardia), Mario Cristofolini, presidente Istituto G.B. Mattei per la ricerca in idrologia medica e medicina termale, Luca Lucentini, dirigente del Reparto di Igiene delle Acque Interne dell'Istituto Superiore Sanità, Nadia Fanchini, campionessa di sci alpino.