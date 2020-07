Seif, all'Isola d'Elba il festival dedicato al mare

Lotta all'inquinamento da plastica e aree marine protette al centro della seconda edizione di Seif - Sea Essence International Festival, appuntamento internazionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del mare, dal 28 al 30 giugno a Marciana Marina, isola d’Elba. Il programma prevede momenti di incontro, workshop, approfondimenti ma anche iniziative ludiche, passeggiate, spettacoli e spazi all'insegna dell'arte.

Novità di quest’anno è il coinvolgimento diretto, in qualità di co-organizzatori di altrettanti workshop e iniziative di Legambiente (che curerà il workshop "Isole Plastic Free: dalle isole di plastica alle isole senza plastica, la presentazione del protocollo d’intesa per “un’Isola d’Elba senza plastica” e di alcuni esempi virtuosi di isole italiane impegnate nella lotta contro la plastica), del Parco Nazionale Arcipelago Toscano (che curerà il workshop "I parchi e le aree marine protette: una rete per costruire strategie di tutela condivise. Il caso del Santuario internazionale dei Cetacei”), dell'Università Iulm (che coordinerà la serata dedicata ai film dedicati al mare”), dell'Accademia delle Belle Arti di Brera (che coordinerà una mostra sul tema della salvaguardia).

Tra le iniziativa in programma, passeggiate sui sentieri e attività di pulizia delle spiagge.