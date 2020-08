Birra gratis se raccogli mozziconi di sigaretta

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Una birra gratis in cambio di un bicchiere pieno di mozziconi di sigaretta raccolti sulla spiaggia. L'iniziativa viene lanciata in occasione della prima edizione di 'Fermento', il festival delle birre artigianali dal 25 al 28 luglio al Castello di Santa Severa, a Santa Marinella; si chiama 'Aiutaci a rendere la spiaggia più pulita' ed è realizzata con il supporto di TeleAmbiente e della Regione Lazio.

Appuntamento dedicato alla promozione e divulgazione della produzione artigianale della birra del Lazio, ma anche alla sensibilizzazione ambientale: per decomporsi, se abbandonati in natura, i mozziconi di sigaretta impiegano dai 5 ai 12 anni.

“Un fenomeno troppo spesso sottovalutato è quello di lasciare mozziconi di sigaretta abbandonati in spiaggia credendo che non abbiano effetto sull’ambiente – spiega Stefano Zago, direttore di TeleAmbiente - Vogliamo ricordare che questi vanno a interagire con l’intero ecosistema: sono tra i primi 10 fattori di inquinamento sulle spiagge. Più di 20 sono i lidi in Italia che quest’estate hanno già emesso il divieto di fumare. Vogliamo godere e tutelare le bellezze naturalistiche del territorio laziale”.

La Spagna con Barcellona è stato il primo Paese a intraprendere questa iniziativa; nel Lazio, Fermento, la Regione e TeleAmbiente sono i primi a proporla.

“Oggi il castello si sta sviluppando enormemente sotto il profilo delle manifestazioni culturali ed eventi musicali, ma soprattutto sta diventando il centro di un grande patrimonio ecologico e ambientale e del futuro sviluppo turistico dell’intera città e del territorio - dice Piero Tidei, sindaco di Santa Marinella - In questo modo si sta valorizzando ciò che abbiamo intorno: dal monumento naturale di Pyrgi, le famose sabbie nere, all’Oasi di Macchiatonda, fino allo stesso castello con il litorale di Santa Severa”.

"Fermento" è un progetto a cura dell’associazione Evensound, in collaborazione con Mirko Tisato Management e con il patrocinio di AssoBirra_Associazione dei Birrai e dei Maltatori, del Comune di Santa Marinella, della Regione Lazio e LazioCrea.