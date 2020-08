Tutti su due ruote, dal 14 al 22 settembre torna Milano Bike City

Milano si muove su due ruote: torna, per la sua seconda edizione dal 14 al 22 settembre, Milano Bike City, il festival diffuso della bicicletta con oltre cento appuntamenti proposti da operatori, associazioni e aziende, tra itinerari alla scoperta dei luoghi d’arte, momenti di incontro dedicati alla mobilità sostenibile e al turismo, silent music tour, presentazioni di libri, aperitivi a tema, iniziative per famiglie, film.

Il festival milanese coincide con la settimana europea dedicata alla mobilità, la European Mobility Week, che punta l’attenzione sul sostegno a pedoni e ciclisti. Una manifestazione che “nasce dal basso – spiegano gli organizzatori – con tanti eventi proposti dai cittadini stessi che possono partecipare e proporre fino al 31 luglio le proprie idee per essere presenti nel cartellone della manifestazione”.

Chiunque, dunque, può partecipare a Milano Bike City organizzando un evento ciclistico di qualsiasi genere o un'attività rivolta ai ciclisti o ai potenziali ciclisti.

Molti gli appuntamenti già organizzati. Tra questi, incontri e tour per esplorare l'hinterland, zone poco conosciute da riscoprire: da Chiaravalle a Corvetto, si potrà pedalare su bici pieghevoli (venerdì 20 settembre, percorso accompagnato da un “aperitivo pieghevole”); dai Navigli al Castello Sforzesco fino a toccare altre città della Lombardia, i tour in bicicletta sulle orme di Leonardo, in occasione dei 500 anni dalla morte.

Il 18 settembre in programma c'è il convegno Ums - "Ultimo Miglio Sostenibile", dedicato alle buone pratiche e ai progetti italiani e internazionali sulla logistica urbana di prossimità. Scopo dell'incontro sarà quello di stimolare la domanda di uno stile di logistica più efficiente e sostenibile a Milano, valorizzando le iniziative già esistenti sul territorio comunale.

All’incontro, organizzato da Legambici – Legambiente per la mobilità attiva e la ciclabilità e Milano Bike City, parteciperanno i rappresentanti del Comune di Milano, del consolato dei Paesi Bassi, di Legambiente Lombardia e di Milano Bike City.

Sarà ospitata da Milano Bike City l’anteprima milanese di "Gambe", il docufilm realizzato dalla Fondazione Michele Scarponi per affrontare il tema della violenza stradale e quindi della sicurezza stradale, mettendo al centro la persona, l’utente fragile, il disabile, i bambini, i pedoni e i ciclisti. Domenica 15 settembre si svolgerà la pedalata di AbbracciaMI (Abbracciamo Milano in bicicletta): un tour di 60 km attorno alla città che è stato inaugurato proprio in occasione della prima edizione di Milano Bike City nel 2018.

Nel fine settimana conclusivo di Milano Bike City si svolgerà la granfondo Dj100: anche quest’anno Linus e Radio Deejay sono in prima fila per la promozione del ciclismo con la Dj100, un percorso sfidante con il quale si possono però cimentare tutti. Le iscrizioni alla Dj100, prevista domenica 22 settembre, sono aperte sul sito https://deejay100.it/ .

Confermato il MakeMImove, il premio che sostiene le realtà associative, private e commerciali che operano sul territorio milanese e che svolgono attività di promozione della ciclabilità a Milano. Il premio è gestito in collaborazione con Make a Cube³ il primo incubatore e acceleratore in Italia specializzato in imprese ad alto valore sociale e ambientale.