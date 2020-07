Bologna Award, il festival del cibo e della sostenibilità

(Fotolia)

Ripensare il nostro modo di produrre, distribuire e consumare il cibo, guardando alla sostenibilità come a un obiettivo prioritario: è l’impegno di Bologna Award, il Premio internazionale per la Sostenibilità Agroalimentare promosso da Fondazione Fico con il Caab, Centro Agroalimentare di Bologna, per sostenere una nuova e diffusa cultura nel segno dell’educazione alimentare.

La quarta edizione di Bologna Award, con la partnership tecnica della Fao, si trasformerà in un vero e proprio festival, in programma da venerdì 11 a mercoledì 16 ottobre, Giornata mondiale dell’Alimentazione, fra il centro storico della città e Fico, il Parco Agroalimentare di Bologna.

Previsto un programma di incontri, dialoghi, eventi, lezioni, proiezioni declinati intorno al cibo e alla sostenibilità (dettagli e programma sul sito www.bolognaaward.com).

Bologna Award assegna il premio 'City of Food Master' per la comunicazione della sostenibilità al giornalista Riccardo Iacona, autore e conduttore di Presa Diretta su Rai3. E un ulteriore 'City of Food Master' per la comunicazione della sostenibilità all'attivista statunitense Ron Finley, 'the Gagsta Gardener'.

Entrambi saranno protagonisti a Bologna Award domenica 13 ottobre nell’Arena di Fico Eataly World, alle 18: converseranno con l’agroeconomista Andrea Segrè, presidente Caab e Fondazione Fico, e con Duccio Caccioni, coordinatore scientifico di Fondazione Fico. (dettagli e programma sul sito www.bolognaaward.com)