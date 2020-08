Torna 'Mare d'inverno', il 26 gennaio pulizia delle spiagge

Domenica 26 gennaio ritorna l’operazione “Il mare d’inverno” nella sua XXIX edizione: i volontari di Fare Verde saranno impegnati a pulire le spiagge italiane per ricordare a tutti che l’inquinamento dei litorali è un problema che esiste per dodici mesi all’anno e non solo durante il periodo estivo.

Inoltre, Fare Verde continua a denunciare il grave fenomeno dell’invasione della plastica che affligge i nostri litorali. L'elenco delle spiagge, in tutta Italia, aderenti all'iniziativa sul sito.