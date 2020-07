Al via il Salone della csr, riparte online da Udine

In questo momento di emergenza, che impone a tutti la responsabilità di rimanere a casa, diventa ancora più importante far circolare idee e iniziative sulla sostenibilità. Per questo 'Il Salone della Csr e dell’innovazione sociale' continua a farsi promotore di momenti di confronto e condivisione sulle tematiche e le buone pratiche di sviluppo sostenibile. Continuano in diretta streaming gli incontri e il racconto della sostenibilità dai diversi territori del Paese. Si riparte oggi da Udine, con la collaborazione di Animaimpresa e dell’Università degli Studi di Udine, e con il supporto di Rus – Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile.

“Questa è la prima tappa gestita in streaming. Abbiamo sempre pensato al Salone come un momento che facilita la relazione tra le persone e la possibilità di conoscere dal vivo i relatori è solo rimandata: ci saranno presto altre occasioni per farlo. Abbiamo deciso di proseguire il Giro d’Italia della Csr perché vogliamo pensare positivo" spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone.

Questa crisi, "che ci dimostra quanto siamo interconnessi, ci sta facendo capire che dobbiamo modificare rapidamente il nostro modo di vivere e lavorare. Sarà sempre più importante anche collaborare e condividere le scelte con i diversi attori del territorio per individuare gli interventi sociali e ambientali più utili per le persone e il pianeta”.

Dal 2015 il Salone ottiene con Bureau Veritas Italia la certificazione Iso 20121, uno standard di gestione per l’organizzazione di eventi sostenibili. L'evento ha rilevanza nazionale e nella sua ottava edizione racconta 'I volti della sostenibilità' in ciascuna delle tappe che attraversano l'Italia.

L'incontro conclusivo si svolgerà a Milano presso l’Università Bocconi, il 29 e 30 settembre 2020, con una due giorni aperta al pubblico e dedicata a dibattiti, workshop, seminari, presentazioni di libri e ricerche, performance con artisti per raccontare le buone pratiche di sostenibilità realizzate da imprese, organizzazioni, pubblica amministrazione, università.

Il Salone della Csr e dell’innovazione sociale è promosso da Università Bocconi, Csr Manager Network, Fondazione Global Compact Network Italia, Asvis – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Fondazione Sodalitas, Unioncamere, Koinètica.