La salute dell'uomo e del Pianeta, al via II Premio di poesia Innesto

La narrazione poetica, il sentire dei giovani, l’attenzione per la salute dell’uomo e del Pianeta: sono questi gli ingredienti della II edizione del Premio nazionale di Poesia Innesto, rivolto agli artisti under 30 di tutta Italia, ma anche agli stranieri che vorranno cimentarsi in lingua italiana, che Fondazione Fico annuncia in vista del 5 giugno, Giornata Mondiale dell’Ambiente dedicata quest’anno alla biodiversità, attraverso la partnership con la Fondazione Pordenonelegge e clanDestino, rivista di poesia e letteratura.

La II edizione del Premio nazionale di poesia Innesto è dedicata a un tema chiave dell’anno che stiamo vivendo: 'Salus, salute', come obiettivo da ritrovare e al tempo stesso come parola ponte per lo sviluppo sostenibile che può garantire un futuro ai cittadini del mondo e al Pianeta stesso.

L’iniziativa, spiegano i promotori, "intende provocare la composizione di testi che richiamino, in modo largo e libero, il tema della Salus, salute. Come sempre la vita delle parole è ricca e preziosa. Salus in latino indica la salute ma anche la salvezza. Come a indicare che salute e ricerca del senso della esistenza sono sempre in relazione. Sostenibilità, non spreco, della cura di sé, dell’altro e del Pianeta: altre questioni al centro di azioni da sollecitare con urgenza. Le parole della poesia possono illuminare questioni, deviare dai luoghi comuni, dare linfa nuova a concetti esausti, sorprendere attraverso esperienze sottili, aprire nuove visioni".

L''eco-simposio' per (biodi)versi inediti si rivolge agli artisti under 30 e prevede da parte di ogni partecipante l’invio di 5 testi, una mini-raccolta, di composizioni poetiche inedite legate a temi di sostenibilità, entro il 30 settembre 2020, alla email press@fondazionefico.org. Il bando sarà online da venerdì 5 giugno sul sito di Fondazione Fico.

La giuria degli esperti, composta da Andrea Segrè, Gian Mario Villalta, Davide Rondoni e Gianfranco Lauretano selezionerà la terna finalista e il vincitore assoluto. Il vincitore assoluto riceverà un premio in denaro pari a 300 euro.

I tre finalisti potranno prendere parte, nel mese di ottobre 2020 in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Alimentazione (16 ottobre), a un seminario a cura dei giurati e di Fondazione Fico. Sarà l’occasione per visitare e conoscere il Parco Agroalimentare Fico Eataly World a Bologna e il Frutteto della Biodiversità che Fondazione Fico e Arpae hanno promosso.