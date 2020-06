Fise Assoambiente promuove la giornata 'Impianti aperti 2020'

Fise Assoambiente (Associazione delle imprese di igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali ed attività di bonifica) promuove per domani 5 giugno, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, la seconda edizione dell’iniziativa 'Impianti aperti': diversi impianti di eccellenza nella gestione dei rifiuti apriranno virtualmente i propri cancelli, guidando i cittadini in un tour digitale alla scoperta delle più avanzate tecnologie di gestione rifiuti.

La campagna, alla seconda edizione, ha come obiettivo il superamento di pregiudizi e stereotipi che spesso impattano negativamente sulle attività, aumentando la conoscenza e la consapevolezza dei meccanismi e del funzionamento della gestione dei rifiuti.

“Il settore della gestione rifiuti è uno dei pochi che anche durante il lockdown ha continuato ad operare, assicurando pulizia e decoro delle nostre città”, evidenzia il presidente di Fise Assoambiente, Chicco Testa, che aggiunge: “E’ oggi più che mai necessario sostenere una cultura che dia risalto alla capacità innovativa, in grado di creare valore e occupazione nei territori in cui si sviluppa”.

Dal 5 giugno saranno disponibili sul sito Fise Assoambiente i video che illustrano le attività di alcune tra le più innovative aziende presenti sul territorio nazionale. L’iniziativa 'Impianti Aperti' si affianca alla campagna dell’Associazione avviata sui social nel mese di maggio “#sosteniAMOilPaese” con cui primarie aziende del settore della gestione rifiuti hanno raccontato le iniziative avviate dall’inizio dell’emergenza Covid-19 per essere ancora più vicini alle persone e ai territori con il proprio contributo di innovazione, solidarietà, competenza.