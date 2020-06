Maratona 'Green Deal per l’Italia', per un progetto si sviluppo sostenibile

Una maratona green di sette ore che metterà a confronto politici, protagonisti dell’industria italiana, intellettuali, artisti, rappresentanti delle istituzioni europee per tracciare la strada di un’economia verde in grado di sostenere la crescita con un progetto di sviluppo all’altezza delle sfide attuali.

L’evento “Green Deal per l’Italia” è organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, si avvale della media partnership di Rai e andrà in streaming su Raiplay il 25 giugno dalle ore 10.00 alle ore 17.00. La maratona, con il supporto di eprcomunicazione, trae ispirazione dal Manifesto per il Green New Deal per l’Italia, una proposta articolata di riforme, trasversale a tutti i settori e basata su una visione sostenibile e innovativa del futuro, firmato finora da oltre 500 imprese italiane.

Il programma prevede un’apertura istituzionale sulle proposte strategiche per il green new deal e prosegue con sei incontri tematici su energia, economia circolare e innovazione, gestione circolare dei rifiuti, mobilità, green city, sistema agroalimentare.

Tra gli oltre 50 ospiti anche il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il vice ministro dell’Economia Antonio Misiani, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro, il messaggio del Commissario Europeo all’Economia Paolo Gentiloni, il presidente della Rai Marcello Foa e l’amministratore delegato Fabrizio Salini, il presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile Edo Ronchi, l’astronauta Samantha Cristoforetti, lo scrittore Sandro Veronesi, amministratori delegati, imprenditori e sindaci.

La Rai ha aderito al progetto in qualità di media partner. Un impegno che si concretizza con la partecipazione dei vertici, di giornalisti e attraverso RayPlay che trasmetterà per interno lo streaming della maratona ambientale. Segno tangibile del contributo che l’azienda intende dare per la formazione di una nuova consapevolezza collettiva sulle priorità planetarie ‘green’ delle società del terzo millennio, assolvendo appieno al suo ruolo di servizio pubblico attento alle istanze più avanzate e mature della crescita economica, sociale e civile.