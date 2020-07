Pubblico in sella: Festival Teatro a Pedali, spettacoli a impatto zero

Una rassegna di sei spettacoli di teatro a basso impatto ambientale grazie al sistema di co-generazione elettrica collegato a 15 biciclette che permette di alimentare l’impianto audio-luci del palcoscenico grazie alla pedalata del pubblico. Dal 16 luglio al 20 agosto 2020, a Cumiana e Piossasco, in provincia di Torino, la compagnia teatrale Mulino ad arte porta in scena il Festival Teatro a Pedali che coinvolgerà direttamente il pubblico.

Prima e durante lo spettacolo, infatti, i partecipanti saranno invitati a pedalare, nel rispetto delle misure anticontagio, con l’obiettivo di contribuire all’auto-sostenibilità dell’evento.

“Portiamo il teatro in piazza, parlando di sostenibilità, utilizzando la bicicletta, mezzo importante in questa nuova fase, e coinvolgendo il pubblico nello spettacolo per recuperare il senso di comunità e di partecipazione - commenta Daniele Ronco, direttore artistico di Mulino ad arte - Dopo mesi di inattività, vogliamo ripartire portando in scena spettacoli con il format Teatro a pedali, evoluzione di un percorso che Mulino ad Arte ha iniziato con 'Mi abbatto e sono felice', il monologo in cui pedalando illumino la scena”.

Gli spettacoli di giovedì 16 luglio, a Piossasco presso il teatro Il Mulino, e di domenica 19 luglio a Cumiana, presso Villa Venchi, saranno in compagnia del coro itinerante del Regio, che inaugura così la partnership con Mulino ad Arte. Venerdì 24 luglio e domenica 9 agosto, il Festival torna a Villa Venchi di Cumiana, per continuare, con due spettacoli in prima nazionale, il teatro di narrazione delle comunità, frutto delle interviste di Daniele Ronco alle persone più anziane delle borgate Costa e Luisetti-Marsaglie. Gli spettacoli saranno interpretati rispettivamente da Vinicio Marchioni e da Adriano Giannini.

Giovedì 30 luglio, vedrà in scena Ugo Dighero e Daniele Ronco con uno spettacolo dedicato all’ambiente e alla sostenibilità, dal titolo “Un pianeta ci vuole” scritto a quattro mani dagli stessi interpreti. “La donna più grassa del mondo”, di Emanuele Aldrovandi, in scena giovedì 20 agosto a Piossasco, uno spettacolo di umorismo nero, di tesa ironia e di feroce critica sociale, è il vincitore della call nazionale indetta da Mulino ad Arte per premiare una sceneggiatura sul tema della crisi climatica. Per tutti gli spettacoli la prenotazione è obbligatoria e per accedere è obbligatorio l’uso della mascherina.

Il progetto "Teatro a pedali" è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo ed è inserito, come obiettivo specifico, nel macro progetto “Play Your Life”, finanziato dal bando Funder35 di Cariplo per il triennio 2018-2020.