Torna 'Orme', il festival dei Sentieri omaggia Morricone

Un 'ritorno' lento alla natura. Con questo obiettivo torna anche quest'anno 'Orme' Festival dei sentieri, che si terrà nei boschi di Fai della Paganella dal 11 al 13 settembre. La formula del festival giunto alla terza edizione è semplice: portare nei boschi la musica, la cultura, il teatro, l’arte e soprattutto la voglia di vivere emozioni lì dove, se si sa ascoltare, non mancano mai. Ma quello più battuto a Orme 2020 sarà il sentiero della consapevolezza: ogni evento sarà organizzato per piccoli gruppi, per garantire sicurezza e 'regalare' un frammento di Fai della Paganella in una vera e propria fusione tra uomo e territorio.

Orme è l’unico evento italiano che si svolge interamente sui sentieri e il successo delle prime due edizioni, che hanno portato a Fai della Paganella migliaia di camminatori (oltre 5mila solo l’anno scorso), è la dimostrazione che le persone, non solo gli sportivi, hanno voglia e bisogno di questo tipo di benessere.

Si parte venerdì 11 settembre, alle 16.30, dalla faggeta di Fai, camminando nel parco terapeutico del benessere ispirati dal Sentiero del Respiro, alla ricerca di sensazioni antiche. La sera sarà protagonista la grande musica, con l’Omaggio a Ennio Morricone: il buono il brutto e il cattivo nella natura, una camminata-concerto nel bosco e sotto le stelle ispirata alle colonne sonore realizzate dal maestro, da Nuovo Cinema Paradiso agli 'spaghetti western'.

Il programma sabato punta la sveglia molto presto per vivere l’alba in un dei punto più panoramici dell’altopiano, la Croce di Fai. Si prosegue con 'Sulle orme degli animali', una piccola avventura assieme ad un naturalista e la passeggiata educativa a 6 zampe, con gli amici cani, condotta dall’istruttrice cinofila Sonia Sembenotti. Protagoniste sempre del sabato le mucche con le antiche tradizioni della Desmontegada (“discesa dalla montagna”): vestite a festa, come vere e proprie regine dell’alpe, saranno sui prati di Fai, dove sarà allestito un grande pic-nic con i prodotto locali.

Nel pomeriggio altri appuntamenti e la sera tutti appuntamento con Beethoven al 'chiaro di luna'. Nell’anno in cui ne ricorrono i 250 anni dalla nascita, Fai dedica al suo genio un concerto spettacolo in cui ogni brano sarà introdotto e raccontato dal compositore e direttore della Gaga Symphony Orchestra, Simone Tonin.

In programma per domenica invece il sentiero del risveglio e quello della meditazione. Durante le giornate di Orme, però, ci saranno anche dei sentieri liberi, come la Caccia ai tesori di Fai o il sentiero sulle tracce del gigante, per adulti e per bambini. Tutti gli eventi di Orme Festival dei Sentieri sono gratuiti e a numero chiuso e, per garantire controllo e distanziamento, in base alle normative, è obbligatoria la prenotazione entro giovedì 10 settembre. L’evento è organizzato e supportato da Fai Vacanze, Comune di Fai della Paganella e Apt Dolomiti Paganella.