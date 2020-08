Youth4Climate, webinar con il ministro Costa

"Youth for Climate Live Series", giovani protagonisti dell’attuazione dell’Accordo di Parigi al terzo incontro fissato per il 28 agosto, ore 16.00, con il ministro dell’Ambiente Sergio Costa e l’inviata del Segretario Generale dell’Onu per i Giovani Jayathma Wickramanayake.

#Youth4ClimateLive Series è un programma di eventi virtuali presentato dal ministero dell’Ambiente italiano, ideato in collaborazione con l'Ufficio dell'Inviata per i Giovani delle Nazioni Unite e il programma di Banca Mondiale, Connect4Climate.

La serie è rivolta ai giovani di tutto il mondo e affronta i temi legati alla lotta al cambiamento climatico, in vista degli appuntamenti che si terranno a Milano nel 2021: “Youth4Climate: Driving Ambition”, dal 28 al 30 settembre, e l’evento preparatorio della Conferenza mondiale sul Clima (Pre-Cop26), dal 30 settembre al 2 ottobre.

I giovani in tutto il mondo non sono scesi in piazza solo per reclamare politiche urgenti e efficaci contro gli effetti più disastrosi dei cambiamenti climatici ma sono impegnati ogni giorno in azioni concrete al livello locale e regionale. “Assicurare una equità inter-generazionale nell’azione per il clima” è la domanda dalla quale partirà il terzo incontro, sempre virtuale, della serie “Youth for Climate Live Series”.

Il tema del webinar, "Driving Youth Action", è strettamente collegato all’International Youth Day, celebrato il 12 agosto, Youth Engagement for Global Action, e alla campagna “31 Days of Youth”, organizzata dall’Ufficio dell’Inviata del Segretario Generale delle Nazioni Unite per i giovani.

Si tratta di riflettere su come rafforzare la consapevolezza e l’azione dei giovani nel campo climatico e di approfondire con quali modalità rendere più efficace la loro partecipazione al decision-making al livello nazionale e internazionale.

Dopo l’intervento di Jayathma Wickramanayake e il video messaggio del ministro dell'Ambiente Sergio Costa prenderanno la parola tre giovani speaker: Heeta Lakhani, focal point di Global South per Youngo; Rachele Rizzo, coordinatrice dei giovani dell’Italian Climate Network; Ernest Gibson, componente Youth Advisory Council sul cambiamento climatico del Segretario Generale delle Nazioni Unite.

I moderatori saranno come sempre Salina Abraham, presidente uscente dell’International Forestry Students' Association, e Ahmed Badr, scrittore, artista multimediale, imprenditore sociale, Fondatore di Narratio.

L’incontro è aperto a tutti, sarà trasmesso in diretta e per partecipare è necessario registrarsi alla pagina https://youth4climate.live/register