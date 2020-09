Torna Umbria green festival

(Fotolia)

Torna tra due settimane, dal 17 al 20 settembre, nel territorio di Perugia, Assisi, Narni e Terni, il primo festival green dell’Umbria giunto quest’anno alla quinta edizione. Umbria Green Festival propone appuntamenti con divulgatori come Mario Tozzi, Valerio Rossi Albertini e Luca Mercalli (in collegamento) nonché firme della letteratura internazionale come lo scrittore Amitav Ghosh, che interverrà in collegamento da New York, l’attrice Sonia Bergamasco, la scrittrice Silvia Bre e tanti altri.

Organizzato dall’associazione culturale De Rerum Natura, con la segreteria organizzativa di Techne srl, in collaborazione con la Regione Umbria e con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, coinvolge anche alcuni dei maggiori luoghi d’interesse storico-naturalistico dell’Umbria quali la Foresta Fossile di Dunarobba e il parco archeologico di Carsulae, dove si terranno alcuni dei principali reading e dibattiti. Tutti gli eventi sono a prenotazione obbligatoria e gratuiti.

Umbria Green Festival da sempre collabora con le associazioni del territorio, come il Garden Club Terni, l’Associazione Gutenberg e Pro Natura Terni, che sono diventate parte integrante della manifestazione e co-organizzatrici con progetti dedicati alle scuole. Terni ospiterà reading e incontri con le scuole alla Biblioteca comunale (Bct), mentre a Carsulae andranno in scena Sonia Bergamasco e Silvia Bre per un reading dall’opera di Emily Dickinson e alla Foresta fossile di Dunarobba Valerio Rossi Albertini con lo spettacolo 'La costruzione di un amore'.

Mario Tozzi, invece, proporrà al Teatro Manini di Narni lo spettacolo 'Al clima non ci credo' sui cambiamenti climatici, realizzato insieme al cantautore Lorenzo Baglioni. L’edizione 2020 di Umbria Green Festival ha al centro la riflessione su cambiamenti climatici, turismo e mobilità sostenibile. Sarà il sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut ad aprire con un videomessaggio la tavola rotonda che si svolgerà all’interno della Settimana europea della mobilità, a Perugia, domenica 20 settembre.

Al dibattito interverranno Paolo Martini (amministratore delegato Be Charge Srl), Camillo Piazza (presidente di Class Onlus), Fabio Massimo Frattale Mascioli (responsabile scientifico del Pomos), Paolo Ricci (presidente Umbria Energy), il climatologo Luca Mercalli (in collegamento) e Valerio Rossi Albertini.

Interverrà anche, in collegamento, Enrico Giovannini, portavoce dell'Asvis. Umbria Green Festival è gemellato da quest’anno con il Festival dello Sviluppo Sostenibile, che si svolge dal 22 settembre all'8 ottobre in tutta Italia e in rete. Dal cuore del capoluogo umbro partirà poi una carovana elettrica, composta da auto, biciclette ed altri veicoli provenienti da tutta Italia. Attraverserà la Regione a zero emissioni, facendo tappa alla cantina di Monte Vibiano Vecchio, dove si raduneranno anche le bici elettriche, grazie alla collaborazione di Fiab, per proseguire poi fino ad Assisi. Ad Assisi si terrà quindi l’evento finale, nel quale lo scrittore Amitav Ghosh (in collegamento da New York) dialogherà con il sindaco della città serafica Stefania Proietti.