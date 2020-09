Zucca in Cascina, a Piozzo il 3 e 4 ottobre

Annullata la 27esima edizione della Fiera Regionale della Zucca, causa emergenza sanitaria, la Pro Loco di Piozzo in meno di un mese ha organizzato 'Zucca in cascina', appuntamento che permetterà ai produttori locali di far conoscere la zucca di Piozzo e i prodotti tipici. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, nelle cascine del paese, ognuno allestirà un punto vendita dei propri prodotti d’élite, dalle zucche al vino, dal mais alle pere nashi fino alle nocciole ma anche agri-burger.

Lo staff della Pro Loco di Piozzo ha fatto da collettore organizzando una mappa di tutti i produttori locali. Gli appassionati di zucca potranno, oltre che raggiungere i venditori direttamente nelle loro cascine, anche passeggiare lungo il Belvedere dell’Albarosa, dove troveranno lo stand della Pro Loco e la mostra tecnico-scientifica con oltre 550 varietà di zucche provenienti da tutto il mondo e curate da esperti del settore.

"È stato uno sforzo non da poco - spiegano gli organizzatori - ma grazie al know how acquisito negli anni siamo riusciti a estrapolare i punti di forza della Fiera riorganizzandoli nel pieno rispetto delle normative di prevenzione dell’epidemia, oltre che di safety e security. Siamo sicuri di poter soddisfare le necessità dei tanti che ogni anno giungono a Piozzo alla scoperta della zucca".