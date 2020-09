A Roma proposte di circular economy, torna Road to green

(Foto AdnKronos)

Il 24 settembre torna a Roma l’appuntamento con la sostenibilità di Road to green 2020, quest’anno in collaborazione con Unirima, per parlare di recupero e riuso dei rifiuti, con uno specifico focus sulla carta. Dalle ore 10.30 presso il Casale La Torre del Fiscale, in Via dell’Acquedotto Felice 120, si terrà il Forum La città del futuro, appuntamento annuale organizzato da Road to green 2020, associazione per la promozione della sostenibilità ambientale. Il tema della conferenza di quest’anno sarà “Proposte di circular economy. Le nuove vite della carta”, organizzata in collaborazione con l'Unione nazionale imprese recupero e riciclo maceri.

Tra le misure che saranno presentate nel corso dell’incontro, la semplificazione della normativa di riferimento e il supporto all’innovazione tecnologica per le imprese della green economy, chiedendo l’istituzione di un quadro chiaro di regole amministrative generali in modo da migliorare l’attuale sistema di recupero/riciclo dei materiali, favorire i mercati di sbocco delle materie prime seconde, evitando che si riduca il perimetro delle attività delle imprese che operano nel mercato.

Nel corso dell’appuntamento verrà consegnato il Road to green Award al direttore generale di Unirima, Francesco Sicilia, un riconoscimento assegnato a persone che si siano distinte per le loro attività nel campo del sociale e della promozione della cultura. L’Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri, principale federazione italiana nel settore della raccolta e del recupero, riciclaggio e commercializzazione della carta da macero, è infatti considerata un punto di riferimento per questo storico comparto dell’industria green italiana, che fin dalla sua origine ha rappresentato un perfetto esempio di economia circolare riutilizzando il macero derivante dalla valorizzazione delle raccolte differenziate di carta e cartone per la produzione di nuova carta.

Al termine della conferenza stampa, si terrà la premiazione di #roadtogreen, il contest annuale rivolto a creativi green organizzato dall’associazione Road to green 2020 in collaborazione con l’Accademia del Lusso di Roma. Molte le candidature pervenute da giovani creativi ed innovatori green, che hanno presentato progetti relativi ad arti diverse: gioielli, accessori da uomo, abiti, soluzioni per la casa e molto altro. Tutto all’insegna della sostenibilità e del riuso, per creare una “città del futuro” che sia a impatto ambientale zero.