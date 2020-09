A Roma la Rassegna del Mare, dal 22 al 25 ottobre a Ostia

Dal 22 al 25 ottobre a Roma la Rassegna del Mare, la manifestazione organizzata dall’associazione Mareamico (nel 2020 festeggia 30 anni), che quest’anno giunge alla XXIX edizione. L’appuntamento è all'Ostia Antica Park Hotel con quattro giorni di dibattiti e confronto per approfondire questioni ecologiche ed economiche, con interventi di esperti, politici e addetti ai lavori italiani e dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e dell’Unione Europea.

Lo scopo è implementare e promuovere la collaborazione internazionale sui problemi della conservazione ambientale, delle attività economiche, dell’ecoturismo e soprattutto della pesca, dell’acqua coltura e maricoltura nel Mediterraneo. In particolare, per trattare i problemi della pesca e del turismo saranno invitati esponenti delle confederazioni di categoria, delle istituzioni italiane ed europee, mentre gli approfondimenti sull’impatto ambientale ed economico saranno affrontati dal comitato scientifico di Mareamico in collaborazione con Cnr, Enea, Ispra.

Coinvolgere la società a tutti i livelli su questi argomenti è di vitale importanza; per questo nelle giornate del 23 e 24 ottobre è prevista la partecipazione di alcune scuole elementari, medie e superiori, allo scopo di sensibilizzare bambini e ragazzi sin dall’età scolare. A loro sarà riservata una specifica sezione dedicata all’educazione ambientale finalizzata a uno sviluppo sostenibile.

Da diversi anni, infatti, l’associazione ecologico-scientifica Mareamico ha intrapreso percorsi didattici articolati attorno ad alcuni temi ritenuti prioritari, perseguiti mediante azioni mirate e progetti specifici con l’obiettivo di promuovere l’educazione ambientale negli istituti scolastici, secondo le linee guida di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile elaborate dal ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Nel corso della Rassegna del Mare, sarà ricorrente il concetto dell’edutainment, ossia l’intrattenimento a sfondo educativo, per veicolare alle nuove generazioni la cultura di tutela del sistema marino nel solco della lunga tradizione di Mareamico.