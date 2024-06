Giornata di festa a Sant'Albano Stura (CN) per lo svelamento dell'opera di Michelangelo Pistoletto, dal titolo Terzo Paradiso Recycling. "Un'opera straordinaria - sottolinea Corrado Dentis, amministratore delegato Dentis Recycling Italy - per la capacità di rappresentare quello che in pratica facciamo quotidianamente; dare nuova vita alla materia".