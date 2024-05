Axpo Italia: impegno ’Emissioni zero’ entro il 2050.

Presentato oggi a Genova il nuovo Profilo di Sostenibilità di Axpo Italia, quarto operatore energetico nazionale. Un Profilo che ridefinisce il cammino della società verso la transizione energetica e il rispetto della sostenibilità ambientale. Il gruppo a partire dal 2030, prevede prima l’azzeramento delle emissioni generate dal consumo di elettricità e dalla flotta di veicoli aziendali per poi passare, entro il 2040, al raggiungimento delle emissioni nette zero. Infine, entro il 2050, l’impegno è la completa riduzione di tutte le emissioni, in modo da conseguire l’ambizioso target “net-zero”