Banfi (ENI): “Apparentemente il clean cooking è un discorso di cucina e di enti locali ma rientra in un discorso molto più ampio”

Banfi: “Passando da fuoco libero a tre pietre a sistemi migliorati, si riduce l'utilizzo di biomassa. Questa riduzione ci permette, in un sistema di mercato volontario dei crediti, di generare crediti di carbonio che poi vengono utilizzati da Eni. Quindi apparentemente il clean cooking è solo un discorso di cucina e di enti locali, ma rientra in un discorso molto più ampio” queste le parole di Emanuele Banfi, responsabile Credit Management and CO2 Volumes Capture di Eni durante l'inaugurazione della mostra Eni dal titolo “FE&L Food Energy & Life” dedicata al “Clean Cooking Program: cibo, energia e salute” presso il Museo MAXXI di Roma.