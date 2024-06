Barca (Forum Disuguaglianze e Diversità): “ Siamo di fronte a una grave situazione di disuguaglianza sociale e ambientale”

“Siamo oggi in una situazione grave dal punto di vista sia delle disuguaglianze sociali che ambientali. Si è accumulata in 40 anni perché sono stati negati tutti i principi che società civile, che discuteremo a Perugia.” Spiega all’Adnkronos Fabrizio Barca, coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità. “Il forum disuguaglianza e diversità è un incontro di cento accademici e di otto organizzazioni di cittadinanza, quindi è nazionale e territoriale. Da un lato elabora proposte che vengono portate all'attenzione del sistema e dall'altro è in connessione, fa da ponte fra questi luoghi del territorio.”