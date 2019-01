A Rüsselsheim con Opel maxi-progetto da 1300 punti di ricarica

Inizierà nei prossimi mesi l'installazione di circa 1300 stazioni di ricarica a Rüsselsheim am Main, un processo che trasformerà la cittadina sede di Opel in una vera 'Città Elettrica' con il maggior numero di stazioni per abitante in tutta l'Unione Europea. Opel e la RheinMain University stanno realizzando l’ampliamento dell’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici, finanziata dal Ministero Federale dell’Economia con un totale di circa 12,8 milioni di euro. Le stazioni saranno posizionate in tutti i quartieri e nelle zone residenziali, sul sito di Opel, nel campus della RheinMain University, in alcuni complessi residenziali, nei parcheggi di alcuni supermercati e centri commerciali e sul terreno della clinica municipale.

In futuro, ogni punto di ricarica pubblico servirà 72 abitanti, con la densità di stazioni di ricarica più alta di tutta Europa. Altri 400 punti di ricarica saranno installati su terreni privati, 350 nei parcheggi per la flotta di auto aziendali Opel. A confronto Amburgo, attualmente la prima città tedesca per l’infrastruttura di ricarica, ha 785 punti di ricarica pubblici per 1,8 milioni di abitanti.

Opel contribuirà al progetto con le aree di parcheggio che saranno dotate di 600 punti di ricarica e che al termine dei lavori saranno accessibili al pubblico. Come ha sottolineato l'ad di Opel Michael Lohscheller, questo sostegno all'iniziativa di Rüsselsheim "è il coerente proseguimento della nostra offensiva elettrica". Grazie alla collaborazione dell'università locale, Rüsselsheim diventerà un laboratorio urbano per la mobilità elettrica senza eguali in Germania. Oltre a 20 punti di ricarica, la RheinMain University installerà anche sistemi per lo stoccaggio dell’energia, studiati per migliorare l’uso delle energie rinnovabili minimizzando così il necessario ampliamento della rete.