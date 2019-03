Poste, tricicli elettrici per i portalettere

L'Ad di Poste Matteo Del Fante (Foto Poste Italiane)

Poste Italiane viaggia ad energia pulita. Con 330 nuovi motocicli a tre ruote alimentati elettricamente, Poste si muove già su strada in tutta Italia nel segno della politica di mobilità sostenibile. E da oggi anche a Roma sono in servizio 55 veicoli elettrici per rendere ancora più agile il sistema di consegna di corrispondenza e pacchi e-Commerce, soprattutto nel centro storico e nelle aree a traffico limitato.

Poste rimarca che i nuovi tricicli "sono più sicuri, garantiscono maneggevolezza e più spazio di carico, assicurando così maggiore efficacia e capillarità alle operazioni di consegna 'dell'ultimo miglio ' di pacchi e lettere". Dal punto di vista tecnico, il motociclo elettrico a tre ruote -due posteriori e una anteriore- è alimentato elettricamente al 100%, con una potenza di 4 kW che garantisce una velocità massima in linea con i limiti imposti dal codice della strada nei centri abitati". Il mezzo, segnala ancora Pste Italiane, "è dotato di larga autonomia energetica che permetterà ai portalettere di consegnare la corrispondenza giornaliera con una sola ricarica" e la "particolare conformazione del veicolo a tre ruote, inoltre, ne aumenta la stabilità e la sicurezza per il conducente" mentre "lo speciale baule installato consente di trasportare una maggiore quantità di pacchi e lettere: fino a 210 litri, contro i 76 dei motocicli tradizionali".

La mobilità di Poste Italiane diventa così sempre più sostenibile, in linea con l’ESG – Environmental Social and Governance, approvato dal Consiglio di Amministrazione ad agosto 2018: il piano d’azione in materia di sostenibilità ambientale e sociale che ha l’obiettivo di garantire la definizione degli indirizzi del Gruppo con ricadute positive per il territorio. "Il rispetto dell’ambiente e l’attuazione di politiche energetiche sostenibili rappresentano un pilastro fondamentale della strategia di Poste Italiane, che -ricorda l'azienda- sostiene la scelta 'green' mettendo in atto politiche responsabili nei consumi di energia: nel 2017 più del 95% dell’energia elettrica consumata è stata generata da fonti rinnovabili certificate con Garanzie di Origine del Gse e una piccola quota, pari allo 0,4% autoprodotta da impianti fotovoltaici di proprietà".