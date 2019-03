Subaru, arriva l'ibrido per Xv e Forester

Arriveranno nei prossimi mesi sui nostri mercati le versioni ibride di Subaru XV e Forester, i primi due modelli elettrificati per l’Europa della casa giapponese. Al Salone di Ginevra Subaru ha presentato le versioni dotate di powertrain e-Boxer, il sistema di propulsione di nuova generazione che combina un’unità elettrica con due 'classici' della casa delle Pleiadi, e cioé il motore Boxer (2 litri benzina con 4 cilindri contrapposti) e il Symmetrical AWD.

Per questi nuovi modelli è stata implementata una versione specifica del cambio Lineartronic all’interno del quale è integrato il motore elettrico alimentato da una Batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni, un Convertitore DC-DC e un Inverter.Una soluzione quest'ultima che - secondo il costruttore nipponico - consente un'accelerazione del 30% più lineare e una coppia molto reattiva.

Per una erogazione ottimale della potenza sono disponibili 3 modalità di guida: Engine driving, EV driving, e Motor Assist driving. Da fermo, o a bassa velocità, il solo motore elettrico sospinge la vettura, per una guida silenziosa e a emissioni zero. A seconda delle condizioni del veicolo e della batteria, è possibile guidare in modalità EV per distanze fino a circa 1,6 km e raggiungere velocità fino a 40 km / h.

A velocità medie, la potenza sia del benzina che dell’elettrico si combinano per dare un'accelerazione reattiva, lineare ed efficiente nei consumi, mentre ad alta velocità è in funzione solamente il 4 cilindri che provvede anche alla ricarica della batteria. L’e-Boxer offre consumi migliori nel traffico urbano, con situazioni di stop-and-go, dove a seconda dello stile di guida, il consumo di carburante può essere ridotto fino all'11% rispetto all’attuale versione benzina 2.0L.

Sulla Forester debuta un inedito sistema di sicurezza, il Driver Monitoring System, che sfrutta il riconoscimento facciale per avverte il guidatore in caso di fatica o distrazione e aggiusta automaticamente le impostazioni di sedile, specchietti e temperatura del veicolo. Ulteriore novità di questo modello è il Reverse Automatic Braking che aiuta ad evitare incidenti in retromarcia e riduce i danni in caso di collisioni.

A Ginevra Subaru ha anche presentato il model year 2019 della Levorg (riconoscibile da un cofano motore ridisegnato per adattarsi al nuovo motore Boxer 2.0 aspirato da 150 CV) e la concept Vizive Adrenaline che prefigura un possibile Suv compatto in arrivo.