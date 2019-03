Bari premia chi pedala, rimborsi fino a 20 centesimi al km

Premi e incentivi per chi si muove in bicicletta in città, con rimborsi fino a 20 centesimi per ogni chilometro percorso. Succede a Bari, dove l'amministrazione ha scelto di adottare, nell’ambito del progetto Muvt, il sistema messo a punto da Pin Bike, la start up pugliese che ha brevettato un device hardware antifrode che, installato sulla propria bicicletta, permette di certificare gli spostamenti in bicicletta nelle tratte generiche e in quelle casa-scuola e casa-lavoro, comunicando con un’apposita app per smartphone.

I rimborsi forniti dal Comune ai cittadini che pedalano potranno essere spesi nelle attività commerciali della città, incentivando così anche il commercio locale. I 'buoni mobilità' guadagnati dagli utenti che si spostano sulla propria bicicletta, vengono riscattati tramite codici da spendere nei negozi. Un sistema che è già realtà in altri Paesi europei, come Francia e Belgio, mentre l’Olanda è pronta ad attivare un rimborso di 19 centesimi a chilometro, riscattabile come detrazione fiscale.

In Italia, il nuovo bando del ministero dell’Ambiente (“PrIMUS”), con scadenza fissata al 6 giugno, prevede un programma di incentivazione alla mobilità sostenibile che cofinanzierà per il 75% a fondo perduto, in città con oltre 50mila abitanti, progetti per bici e piste ciclabili, sharing mobility, car-pooling e iniziative di mobility management. I Comuni possono partecipare con Pin Bike.

A poco più di un anno dalla sua nascita, Pin Bike si è già aggiudicata diversi premi e riconoscimenti, tra i quali la vittoria di StartCup Puglia 2018, il Premio PA Sostenibile 2018 e il recente premio di Legambiente come buona pratica progettuale d’impresa nella tappa barese del Treno Verde 2019. Oltre Bari, il sistema ha già catturato l’attenzione di diversi comuni, tra cui Andria e Bisceglie, pronti a partire già nei prossimi mesi, e hanno manifestato interesse anche Roma, Torino, Cremona, Fabriano, Monza, Messina, Pescara.