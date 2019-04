Premio europeo sul riciclo della plastica, ecco i 7 vincitori

Dall'auto realizzata in plastica riciclata alla bottiglia di vino piatta 100% eco-friendly. Sono 7 i vincitori del Plastics Recycling Awards Europe 2019, il premio europeo su prodotti e tecnologie legati al riciclo di materie plastiche. A vincere la categoria ‘Prodotto dell'anno nel settore elettrico, elettronico o dell'automotive’, è Volvo Cars con l'auto dimostrativa con oltre 170 diverse parti realizzate in plastica riciclata. Per la categoria ‘Prodotto dell'anno nel settore delle costruzioni’ è stato premiato il sistema di drenaggio Mpo Easy Channel di Multiport GmbH fatto con Hdpe riciclato e Pp derivante da rifiuti di imballaggio.

A vincere per la categoria ‘Prodotto dell'anno nel settore della casa e del tempo libero’ è la borsa Pbd di Cedo Folien- und Haushaltsprodukte GmbH prodotta con il 90% di plastica certificata post-consumo riciclata (Pcr) di cui oltre il 40% è un imballaggio flessibile monouso. La bottiglia di vino piatta realizzata interamente in plastica riciclata di Garçon Wines e RPC M & H Plastics si è aggiudicata la categoria ‘Prodotto dell'anno nel settore del imballaggio plastico’.

I nuovi masterbatch Rec-Nir-Black senza nerofumo sviluppati da Ampacet per ridurre significativamente l’impatto ambientale degli imballaggi in plastica nera, offrendo loro la possibilità di una seconda vita, sono stati premiati nella categoria ‘Prodotto dell'anno nell'innovazione tecnologica’. Al sistema di estrusione a cascata per il riciclaggio meccanico e compounding di materiali termoplastici post-consumo di Interseroh Dienstleistungs GmbH e Erema Group è andato il premio della categoria ‘Prodotto dell'anno nel settore dei macchinari per il riciclaggio’. E’, infine' l’ambasciatore dell'anno per il riciclaggio della plastica’ Gian De Belder di Procter & Gamble per il suo impegno a sviluppare soluzioni a problemi come la riciclabilità delle bottiglie in Pet per uso domestico e per la cura personale.