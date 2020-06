Al Mugello il Gran Premio è green, riciclo in pole position

Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti informativi per sensibilizzare gli spettari sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli imballaggi in acciaio e in plastica. L'economia circolare in pole position grazie alla presenza di Ricrea (il Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla (il Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che anche quest'anno supportano "Kiss Mugello - Keep It Shiny and Sustainable", il programma di sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio d’Italia Oakley.

Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell’area saranno presenti anche dei totem informativi e personale addetto alla distribuzione di consigli e gadget in acciaio riciclato, oltre a una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e il riciclo. Nell’area anche un eco-compattatore per favorire la raccolta delle bottiglie di Pet vuote: ad ogni conferimento, gli spettatori hanno la possibilità di vincere premi e gadget.