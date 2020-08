On line il Test Engie per calcolare la tua carbon footprint

Misurare l’impatto che le nostre azioni quotidiane hanno sull’ambiente per comprendere quanto ciascuno può fare per essere più virtuoso nei propri consumi e quindi nei confronti dell’ambiente e, di conseguenza, per agire. Come? Calcolando la propria impronta ecologica (o carbon footprint) con il test on line sviluppato da Engie Italia, player dell’energia e dei servizi (https://footprint.engie.it/).

Il carbon footprint è un parametro che viene utilizzato per stimare le emissioni gas serra causate da un prodotto, un servizio, un'organizzazione, un evento o da un individuo, espresse generalmente in tonnellate di CO2 equivalente.

Il calcolatore Engie si basa su 24 brevi domande su Casa, Mobilità e Lifestyle: la grandezza dell'appartamento, il numero di persone che condividono la stessa casa, gli impianti di condizionamento/riscaldamento, i dispositivi elettrici utilizzati, l’uso dell’auto, della moto, i voli presi, il tipo di cibi consumati e come viene fatta la raccolta differenziata.

Secondo i dati nazionali pubblicati da Ispra (alla base delle elaborazioni di Engie) la media nazionale di emissioni di CO2 è di circa 7,05 tonnellate pro capite.