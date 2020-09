Utrecht da record, apre il più grande parcheggio per bici al mondo

(Fotolia)

Olanda Paese di ciclisti. Nei Paesi Bassi i cittadini percorrono circa 15 miliardi di chilometri all'anno in bici, il che significa che le due ruote vengono utilizzate per più di un quarto dei viaggi effettuati nel Paese. Non stupisce, quindi, che sia Utrecht a mettere a segno il record: inaugura qui, presso la stazione centrale, il più grande parcheggio per biciclette al mondo.

Parte del parcheggio a tre piani era già stata aperta nel 2017, ma con l'apertura della seconda parte ora il parcheggio diventa il più grande del mondo e può ospitare 12.500 biciclette. La città ha realizzato la prima pista ciclabile dei Paesi Bassi, nel 1885.