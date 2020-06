Pininfarina, con Bosch e Benteler scommessa su nuova piattaforma elettrica

Sarà una piattaforma per veicoli elettrici ad alte prestazioni il primo frutto della partnership annunciata - in occasione del Salone di Francoforte - da Pininfarina assieme a Bosch e Benteler. Presentando la 'collaborazione strategica' Michael Perschke, a.d. di Automobili Pininfarina, il brand nato dall'unione tra la storica carrozzeria torinese e il gruppo indiano Mahindra (che la controlla dal 2015) ha definito l'annuncio "un momento cruciale di trasformazione con cui noi e i nostri partner sfruttiamo la nostra posizione di leader nel design e le nostre capacità ingegneristiche per andare avanti sulla strada di commercializzare un portafoglio di veicoli elettrici di lusso". Una collaborazione - ha aggiunto - che potrà essere adottata "da altre case automobilistiche che vogliano fare progressi in questo settore".

L'annuncio segue la conferma di Automobili Pininfarina del suo piano strategico per portare sul mercato una intera gamma di veicoli elettrici ad alte prestazioni e di lusso che seguiranno l'hypercar elettrica Battista, proposta in edizione limitata. Ma la Battista - che prende il nome del fondatore di Pininfarina - è stata, spiega il manager tedesco all'Adnkronos, "un'auto costruita su una piattaforma unica con un telaio monoscocca in fibra di carbonio": un modello dal costo superiore ai 2 milioni di euro e che sarà prodotta a Cambiano dal 2020 in sole 150 unità assemblate a mano.

Invece, aggiunge Perschke, grazie alla nuova piattaforma "che abbiamo in mente di sviluppare possiamo realizzare diversi tipi di vettura". "Se avrà successo, cosa di cui siamo sicuri, il prossimo passo sarà lo sviluppo di una coppia di modelli: vediamo interessanti prospettive" produttive, che il Ceo stima nell'ordine di "nella parte alta di valori a 4 cifre".

Una produzione che potrebbe essere targata 'made in Italy': infatti, aggiunge il manager, Pininfarina ha avuto "un dialogo molto intenso con il governo italiano" e per i nuovi modelli 100% elettrici "il nostro obiettivo strategico è di produrli in Italia: abbiamo progetti di cui non posso parlare troppo, ma se dovessero concretizzarsi e dovessimo ricevere il sostegno del governo italiano, vediamo prospettive molto positive soprattutto per l'area di Torino".

La sfida, ammette il manager ex Audi, è difficile ma fortunatamente la Battista, "ha avuto un'ottima accoglianza, abbiamo raccolto le prenotazioni alle quali puntavamo". "Ora però dobbiamo chiederci su cosa fare dopo e come far crescere questo brand: abbiamo molte idee ma ci serviva una piattaforma che ora possiamo avere, imbarcandoci in questo viaggio assieme a due partner ben conosciuti nel settore come fornitori chiave a livello globale".

Fondamentale, ovvio, il contributo della 'compagnia madre': "Siamo clienti di Pininfarina Spa, che ci fornisce servizi di design e progettazione" con un contributo che è tuttavia 'reciproco' visto che - "se cresciamo noi, e siamo cresciuti in fretta, pensiamo sia un bene anche per Pininfarina Spa".

Con la creazione di quello che "vuole essere il primo brand sostenibile di lusso 100% a zero emissioni" - aggiunge il Ceo - "pensiamo di avere realizzato il desiderio di Battista 'Pinin' Farina, che ha avuto una grande collaborazione con grandi case ma coltivava il sogno di avere un proprio marchio di automobili e non è mai riuscito a realizzarlo". "Il prossimo anno cadrà il 90° anniversario della creazione della società e noi, che stiamo realizzando il sogno di una famiglia, siamo orgogliosi di poter rendere omaggio alle idee del fondatore" aggiunge il manager. "Siamo cresciuti in fretta, ma - conclude Perschke - se realizziamo in Italia un'auto disegnata qui, con motorizzazioni europee e con tecnologia della Silicon Valley possiamo offrire il meglio del meglio" ai nostri clienti.